Jovens ficam feridas após caportar veículo entre Lagoa de Dentro e Pedro Régis

Quatro jovens ficaram feridas em um acidente automobilistico no final da tarde deste domingo (03) na rodovia PB-085 entre os municípios de Pedro Régis e Lagoa de Dentro, no agreste paraibano.

De acordo com as primeiras informações o veículo teria capotado várias vezes em trecho da rodovia que fica no sítio Pau D’arco de Baixo, zona rural de Pedro Régis. Ainda de acordo com as vítimas foram socorridas por equipes do Serviço Antendimento Movel de Urgência (SAMU) com o apoio de outras ambulâncias e foram levadas para a Unidade de Saúde de Pedro Régis.

Populares que passavam pela referida rodovia também tentaram ajudar nos primeiros socorros.

Não houve vítimas fatais.

Portal Diário 1