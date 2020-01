Um jovem foi morto com disparos de arma é fogo, no meio da rua no município de Itapororoca, região do Vale do Mamanguape. O crime de homicídio foi registrado na noite deste sábado (18). A vítima foi identificada pelo nome de Noel.

Segundo informações, os criminosos chegaram à pé e atiram com dois homens, vindo um a morrer no local.

Matéria em atualização