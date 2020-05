João Azevêdo decreta luto oficial de três dias pela morte do ex-governador Wilson Braga

O governador João Azevêdo decretou luto oficial de três dias e lamentou a morte do ex-governador Wilson Braga, de quem foi auxiliar de Governo nos anos 1980, exercendo os cargos de diretor da Divisão de Planejamento Habitacional do antigo Instituto de Previdência do Estado da Paraíba (Ipep); e coordenador de Planejamento do Conjunto Valentina Figueiredo, além de outros conjuntos construídos na sua gestão.



Wilson Leite Braga teve uma carreira política bastante atuante. Exerceu cargos de deputado estadual, deputado federal, governador da Paraíba, vereador e prefeito de João Pessoa. Como governador (1983-1986), teve um mandato marcado por obras importantes, com destaque para o ‘Projeto Canaã’, considerado pioneiro na construção de açudes e barragens em vários municípios paraibanos, com o objetivo de minimizar os efeitos da seca e da falta d’água nas regiões mais atingidas pela estiagem.



Neste momento de luto da política paraibana, o governador João Azevêdo se solidariza com a dor dos amigos e familiares pela perda irreparável e apresenta suas condolências. SECOM