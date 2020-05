João Azevêdo autoriza distribuição de cestas básicas para alunos da rede pública estadual e reforça necessidade de isolamento social

O governador João Azevêdo anunciou, nesta segunda-feira (4), durante transmissão ao vivo em suas redes sociais, que sancionou uma lei que irá assegurar o fornecimento de cestas básicas para alunos da rede pública estadual. Na ocasião, o chefe do Executivo estadual fez um balanço das ações de combate ao coronavírus no Estado e reforçou a importância do isolamento social para evitar uma maior propagação da doença. A Paraíba registra, até o momento, 1.361 casos confirmados da Covid-19, 85 óbitos e uma ocupação de 49% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 28% dos leitos de enfermaria.



“Essa é uma doença que não tem remédio, não tem vacina, sendo o isolamento social o melhor remédio e, quando houver necessidade efetiva de sair de casa, que seja usando máscaras. Nós estamos diante de um momento muito difícil, as duas próximas semanas serão de maior contágio do vírus na Paraíba e para que a gente possa manter os serviços de saúde para atender as pessoas da melhor maneira possível, precisamos da cooperação de todos”, observou o governador.



Lockdown – O governador João Azevêdo afirmou que a medida não será adotada no momento. Segundo ele, os esforços da gestão são no sentido de fortalecer o sistema de saúde para atender a população. “O que vai definir isso será exatamente o comportamento da população em relação à taxa de isolamento social. Se as pessoas decidirem ir às ruas, teremos de endurecer, a cada dia, as medidas que serão necessárias para evitar o colapso no sistema de saúde. Nessa lógica é que vamos estar trabalhando, analisando os números a cada dia. Se houver indicação de que o lockdown produzirá efeitos positivos, nós tomaremos essa medida”, ponderou.



Distribuição de máscaras – O Governo do Estado autorizou a aquisição de quase três milhões de máscaras reutilizáveis que serão distribuídas com a população. De acordo com o governador João Azevêdo, inicialmente, as máscaras serão destinadas às pessoas que ocupam filas de bancos para receber o auxílio emergencial ou recursos do Bolsa Família. Logo após, a distribuição será ampliada para as demais pessoas em situação de vulnerabilidade social.



Para evitar contaminações nas filas que estão sendo formadas na parte externa das agências bancárias, o Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de João Pessoa e os bancos, também irá isolar vias, marcar espaços no chão e armar tendas para evitar a transmissão do coronavírus nessas localidades.



Testes rápidos – Segundo João Azevêdo, cerca de 100 mil testes rápidos comprados pela gestão estadual deverão chegar à Paraíba esta semana. Das 310 mil unidades adquiridas pela gestão estadual, 20 mil já foram distribuídas com os municípios para serem aplicadas na população. “Essa ação permitirá traçar um perfil epidemiológico muito melhor para basear o planejamento de ações, assegurando que os serviços de saúde atendam a população da melhor forma”, disse.



Regime Especial de Ensino – O governador fez uma avaliação positiva do sistema implantado na rede estadual de ensino, devido à suspensão das aulas presenciais. De acordo com ele, 99,2% das escolas já tiveram o tema do plano estratégico implantados; 99,4% das escolas já receberam os guias pedagógicos; 90% dos professores já participaram dos treinamentos e já estão engajados nas atividades, utilizando as ferramentas disponibilizadas. “Além das redes sociais, estamos utilizando a ferramenta do Google Classroom, que já está sendo usada por 86% dos alunos, permitindo que os professores criem uma relação do ensino à distância a partir de uma tecnologia diferente e que tem dado resultados”, falou.



Em relação à distribuição das cestas básicas, uma logística será montada pela Secretaria da Educação para assegurar a entrega dos produtos aos alunos. “Nós vamos fazer a entrega neste mês e no próximo e estamos discutindo a logística de como essa ação será executada. Recebemos esse projeto da Assembleia Legislativa e amanhã será publicado no Diário Oficial do Estado”, explicou. SECOM