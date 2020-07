João Azevêdo anuncia lançamento do Programa Se Liga no Enem PB Revisão On-line com 3.500 vagas

O governador Azevêdo anunciou, nesta segunda-feira (6), durante o programa Fala Governador, o lançamento do edital do Programa Se liga no Enem PB Revisão On-line, nesta terça-feira (7), no Diário Oficial do Estado. O projeto oferece curso de revisão dos conteúdos, habilidades e competências exigidas para o Enem 2020 para estudantes que estão cursando a terceira série do Ensino Médio e egressos, da Rede Estadual de Ensino. Serão ofertadas 3.500 vagas distribuídas pelas 14 Gerências Regionais de Educação, a serem preenchidas de acordo com a ordem de inscrição. As aulas começarão no dia 30 de julho.

De acordo com o governador João Azevêdo, as aulas vão acontecer de segunda a sexta-feira em ambiente virtual, por meio da plataforma Google Classroom, em horário alternativo às aulas regulares, utilizando atividades através do site: www.see.pb.gov.br/pbeduca. “A ação da Secretaria da Educação tem mantido um foco muito grande nesse momento de pandemia, em que sabemos que, pela suspensão das aulas presenciais, temos que oferecer uma estrutura tecnológica para que os alunos continuem estudando”, frisou o governador, acrescentando que o Governo do Estado também vai disponibilizar recursos como vídeo aulas, textos em PDF, atividades e simulados on-line, além de acompanhamento das propostas de redação.

Para fazer a inscrição, basta o aluno entrar no site www.see.pb.gov.br/pbeduca e preencher o formulário de inscrição optando por uma das vagas disponíveis na Gerência Regional de Ensino da qual a escola dele faz parte. As inscrições ficam abertas até 13 de julho. Os requisitos para se inscrever são: estar regularmente matriculado em escola de ensino médio ou ser egresso da Rede Estadual de Ensino; possuir e informar RG e CPF e informar o número de inscrição para o Enem 2020.

O candidato matriculado regularmente na Rede Estadual deverá informar, durante o processo de inscrição, o número de matrícula da terceira série 2020, emitido através do perfil do aluno no sistema Saber; cópias da Carteira de Identidade e CPF; e um comprovante da inscrição no Enem 2020. Já os egressos deverão encaminhar todos estes documentos e uma cópia do diploma ou certificado de conclusão do ensino médio na rede pública.

Caso as vagas de um pólo não sejam preenchidas, os alunos de outra gerência poderão ser remanejados. Os alunos que concluírem toda a carga horária do curso receberão um certificado de 100 horas referente ao uso de ferramentas digitais e desenvolvimento de atividades em plataforma virtual de aprendizagem.

Sobre o Programa – O Se Liga no Enem Paraíba é um Programa do Governo do Estado da Paraíba, executado por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia, para mobilização, orientação e formação de estudantes e professores com objetivo de fomentar o ingresso dos estudantes no ensino superior, através da preparação para o Enem.

O Se Liga No Enem PB teve início como um movimento com o objetivo de proporcionar espaço para revisões, práticas laboratoriais, oficinas, atividades culturais e trocas de experiências para os alunos se preparem para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Considerando este forte engajamento, em 2019, o SeLigaNoEnemPB se tornou um Programa. Em 2019, o Se Liga No Enem Festival reuniu mais de 9 mil alunos em 14 edições. Já os estudantes da Rede Estadual que terminaram o ensino médio puderam contar com o Se Liga No Enem Egressos, no qual foram oferecidas 1.770 vagas para aulas de preparação, sendo 720 vagas presenciais em João Pessoa, Guarabira e Campina Grande, e 1050 vagas para o ensino a distância em todo o estado.

No Se Liga No Enem Na Escola, foram realizados aulões presenciais em horário oposto ao de funcionamento da escola em 64 polos em toda a Paraíba. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, as atividades do Se Liga No Enem se articulam com as formações remotas desenvolvidas pela SEECT/PB no âmbito do Regime Especial de Ensino, por meio da oferta do curso de preparação Se Liga No Enem PB Revisão On-Line.