João admite “lockdown” na Grande João Pessoa e anuncia distribuição de cestas básicas para estudantes

O governador da Paraíba, João Azevedo (Cidadania) admitiu em uma transmissão ao vivo no início da noite de hoje que a adoção de “lock down” – o nível mais alto que pode ser dado durante uma situação de grave ameaça ao sistema de saúde, com fechamento de entradas e saídas dos municípios e da maior parte do comércio e serviços – pode ser adotada na Grande João Pessoa onde se concentra a maior parte dos casos de coronavírus na Paraíba. Segundo ele, o “lockdown” é uma carta que está à mesa para região metropolitana da capital, mas não é cogitada para as demais regiões do Estado.

Em sua “live”, João Azevedo elogiou a atitude do prefeito Luciano Cartaxo, de João Pessoa, que editou um decreto fechando a circulação de pessoas na orla marítima da capital. Ele acrescentou que os próximos 15 dias devem ser os mais difíceis para a Paraíba e explicou que mesmo no caso de haver “lockdown”, estabelecimentos como supermercados e farmácias não serão fechados. “Tem muitas fake news circulando, mas eu peço calma aos paraibanos para que não saiam para fazer compras e estocar alimentos ou outros produtos porque os estabelecimentos considerados essenciais vão continuar abertos”.

Cestas básicas – João Azevedo anunciou que sancioneu uma lei da Assembleia Legislativa da Paraíba prevendo um auxílio na alimentação dos estudantes da rede estadual de ensino: “Mesmo com as aulas não presenciais, vamos fornecer cesta básica para os 260 mil alunos da nossa rede neste mês e no próximo. Foi um projeto que recebi da Assembleia e amanhã a sanção será publicada no Diário Oficial do Estado. Estamos discutindo a logística para essa distribuição”.

