Jaciel Vieira é escolhido pré-candidato a Prefeito pela oposição em Sertãozinho

O ex-presidente da Câmara de Sertãozinho e atual suplente de vereador, Jaciel Vieira (PSB), foi escolhido pelos integrantes da oposição para ser o representante do grupo na disputa pela Prefeitura do município, nas eleições desse ano.

Segundo Márcia Mousinho, ex-prefeita e presidente do PSB local, Jaciel reúne qualidades que são importantes para qualquer gestor. “É um homem, simples, honesto, trabalhador e sabe administrar. Jaciel é uma pessoa leal, nunca mudou sua postura política e não mede esforços para ajudar as pessoas” – disse Márcia. Ainda segundo a ex-prefeita, desde que o nome de Jaciel foi citado para ser o pré-candidato a Prefeito do grupo, diversas pessoas já manifestaram apoio e o seu nome foi aceito com entusiasmo entre os demais integrantes da oposição.

Jaciel Vieira disse que se sente honrado pela escolha do grupo, ressaltou que nunca teve medo de batalhas e que está preparando para colaborar com o desenvolvimento do município.