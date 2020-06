Jaceline Marques é a nova contratada da Rede Tambaú de Comunicação

Jaceline Marques Foto: Divulgação

A comunicadora que tem como marca caminhar ao lado do povo aporta na casa da Família Paraibana. Jaceline Marques é a mais nova contratada da Rede Tambaú de Comunicação (RTC). A novidade integra mais uma etapa do reforço no quadro de repórteres da RTC.

Nesta terça-feira (9), Jaceline terá as boas-vindas junto de Erly Fernandes, no programa ‘O Povo na TV’, a partir das 10h50 da manhã. A comunicadora também é presença garantida no ‘Com Você’, com Fernanda Albuquerque, a partir das 13h15.

Jaceline mostrou emoção pelo acolhimento que afirmou ter recebido desde os primeiros instantes na nova casa. “Chego pra dar o melhor de mim. A mesma responsabilidade, credibilidade e marcas que me fizeram chegar aqui estarão ao meu lado nesse novo caminho”, afirmou.

Paraibana, natural de Guarabira, no Brejo, Jaceline é um dos nomes mais conhecidos da imprensa paraibana. “Minha trajetória começou em 2011, em um portal da minha cidade. Trabalhava por trás das câmeras, fazendo entrevistas, cobrindo os fatos da região. Isso até a grande oportunidade chegar: fui ‘descoberta’ no momento em que tive que atuar em razão da ausência de um repórter no vídeo”, detalhou.

“Minha missão é usar a comunicação a serviço das pessoas. E fazer com que elas entendam a mensagem, com uma linguagem simples que atenda a maior parte das camadas na sociedade”, finalizou.

A Rede Tambaú de Comunicação entende a importância do jornalismo e, neste momento de pandemia do novo coronavírus – onde a informação é essencial – promove novidades com relação aos quadros profissionais.

Redação Portal T5