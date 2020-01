Irmãos morrem afogados enquanto tomavam banho em açude

Um jovem de 18 anos e uma adolescente de 13 anos morreram afogados nesta segunda-feira (20) enquanto tomavam banho em um açude, localizado no município de Santana dos Garrotes, no Sertão da Paraíba. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas eram irmãos.

Eles tomavam banho no reservatório junto com um grupo de amigos quando o jovem escorregou em uma pedra, a irmã tentou socorrê-lo, mas também caiu no manancial.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, os irmãos não sabiam nadar. Eles moravam em São Paulo e estavam na Paraíba há menos de um mês. Familiares contaram que os dois foram ao local para tirar fotos.

O acidente aconteceu por volta das 12h e os corpos das vítimas foram encontrados no açude por volta das 15h, quando já estavam mortos. Eles foram encaminhados para o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal (Numol) de Patos, também no Sertão do estado.

