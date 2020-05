IPC emite Carteira de Identidade por agendamento para pessoas com extrema necessidade do documento durante a pandemia

O Instituto de Polícia Científica (IPC) da Paraíba montou uma estrutura especial para receber solicitações de emissão de Carteira de Identidade durante o isolamento social. O atendimento é exclusivo para pessoas que têm necessidade do documento com extrema urgência. O objetivo é proteger da pandemia da Covid-19 a população e os servidores do IPC sem deixar de atender quem realmente precisa do documento com urgência.



Os casos que são considerados de extrema urgência são aqueles em que o usuário tenha necessidade do RG (Registro Geral) para tratamento de saúde e compra de medicamentos, para receber benefício ou concluir processo previdenciário ou ainda por determinação Judicial.

Para prestar o serviço, o IPC disponibilizou um e-mail ([email protected]) para onde o interessado deve encaminhar a solicitação, anexando os documentos que comprovem a necessidade de extrema urgência de adquirir o documento.



“De posse desses dados do e-mail, os documentos serão analisados e sendo comprovada a necessidade urgente, nós agendamos dia, local e horário para o requerente apresentar-se com os documentos necessários e assim proceder com o atendimento presencial”, esclareceu o chefe do Núcleo de Identificação Civil e Criminal do IPC-PB, Acídio Pereira Furtado. secom