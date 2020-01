Inmet emite alerta de chuvas intensas para mais de 90 cidades da Paraíba

Um alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para 92 cidades do Cariri, Seridó e Sertão paraibano. O alerta foi emitido nesta quarta-feira (1º) e segue até as 9h da quinta-feira (2).

Conforme o alerta, deve chover entre 20 e 300 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia nas cidades listadas. Os ventos devem ser intensos, de 40 a 60 quilômetros por hora. Há baixo risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, de alagamento e de descargas elétricas.

O Inmet orienta os moradores das cidades que em caso de rajadas de vento, evitem se abrigar embaixo de árvores. Veículos também não devem ser estacionados próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. A população deve evitar utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de problemas, o órgão orienta que as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil, por meio do número 199, e com o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193.



Chuva no réveillon



O réveillon foi de chuva em várias cidades do Sertão da Paraíba. Vídeos gravados por moradores mostraram a água caindo em Patos e em Sousa. Conforme dados da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer), São José de Lagoa Tapada foi a cidade onde mais choveu, com 98,7 milímetros registrados. Emas registrou 64,1 mm e Coremas, Cajazeirinhas, Patos, Malta e Passagem tiveram índices variando entre 50 mm e 60 mm.

Veja as cidades sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas



Água Branca

Aguiar

Aparecida

Areia de Baraúnas

Belém do Brejo do Cruz

Bernardino Batista

Boa Ventura

Bom Jesus

Bom Sucesso

Bonito de Santa Fé

Brejo do Cruz

Brejo dos Santos

Cachoeira dos Índios

Cacimba de Areia

Cacimbas

Cajazeiras

Cajazeirinhas

Carrapateira

Catingueira

Catolé do Rocha

Conceição

Condado

Coremas

Curral Velho

Desterro

Diamante

Emas

Frei Martinho

Ibiara

Igaracy

Imaculada

Itaporanga

Jericó

Joca Claudino

Junco do Seridó

Juru

Lagoa

Lastro

Livramento

Malta

Manaíra

Marizópolis

Mato Grosso

Maturéia

Monte Horebe

Mãe D’Água

Nazarezinho

Nova Olinda

Olho D’Água

Passagem

Patos

Paulista

Pedra Branca

Piancó

Picuí

Pombal

Poço Dantas

Poço de José de Moura

Princesa Isabel

Quixabá

Riacho dos Cavalos

Salgadinho

Santa Cruz

Santa Helena

Santa Inês

Santa Luzia

Santa Teresinha

Santana de Mangueira

Santana dos Garrotes

Serra Grande

Sousa

São Bentinho

São Bento

São Domingos

São Francisco

São José da Lagoa Tapada

São José de Caiana

São José de Espinharas

São José de Piranhas

São José de Princesa

São José do Bonfim

São José do Brejo do Cruz

São José do Sabugi

São João do Rio do Peixe

São Mamede

Taperoá

Tavares

Triunfo

Uiraúna

Vieirópolis

Vista Serrana

Várzea