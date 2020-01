Inmet alerta para perigo potencial de chuvas intensas em 85 cidades da Paraíba

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de risco de chuvas intensas, com rajadas de vento e risco de descargas elétricas para 85 cidades do Sertão da Paraíba. Segundo o Inmet, o grau de severidade das chuva está classificado como sendo de “perigo potencial”, podendo causar danos estruturais às cidades atingidas. O boletim do Inmet tem validade a partir das 12h deste domingo (5) até às 10h30 desta segunda-feira (6).

Conforme o alerta, as chuvas devem ser registradas de 20 mm a 30 mm, ou até em 50 mm ao dia. Também há previsão de ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, de alagamento e de descargas elétricas.

O Inmet orienta ainda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não devem se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, bem como evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Outros dados sobre o alerta podem ser encontrados no site de avisos meteorológicos, ou através dos telefones da Defesa Civil (199) e do Corpo de Bombeiros (193).



Veja a lista das cidades com risco de chuva intensa na Paraíba



Aguiar

Amparo

Aparecida

Boa Ventura

Bom Jesus

Bom Sucesso

Bonito De Santa Fé

Cachoeira Dos Índios

Cacimba De Areia

Cacimbas

Cajazeiras

Cajazeirinhas

Camalaú

Carrapateira

Catingueira

Catolé Do Rocha

Conceição

Condado

Coremas

Curral Velho

Desterro

Diamante

Emas

Ibiara

Igaracy

Imaculada

Itaporanga

Jericó

Juru

Lagoa

Lastro

Livramento

Malta

Manaíra

Marizópolis

Mato Grosso

Maturéia

Monte Horebe

Monteiro

Mãe D’Água

Nazarezinho

Nova Olinda

Olho D’Água

Ouro Velho

Passagem

Patos

Paulista

Pedra Branca

Piancó

Pombal

Poço De José De Moura

Prata

Princesa Isabel

Quixabá

Riacho Dos Cavalos

Santa Cruz

Santa Helena

Santa Inês

Santa Teresinha

Santana De Mangueira

Santana Dos Garrotes

Serra Grande

Sousa

Sumé

São Bentinho

São Domingos

São Francisco

São José Da Lagoa Tapada

São José De Caiana

São José De Espinharas

São José De Piranhas

São José De Princesa

São José Do Bonfim

São José Dos Cordeiros

São João Do Rio Do Peixe

São Mamede

São Sebastião Do Umbuzeiro

Tavares

Teixeira

Triunfo

Uiraúna

Vieirópolis

Vista Serrana

Zabelê

Água Branca

G1