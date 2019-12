Igreja Congregacional realizará Cantata de Natal com o tema “Príncipe da Paz”

No dia 25 de dezembro, a Igreja Congregacional realizará a Cantata de Natal com o tema “Príncipe da Paz”, e que esse ano completa 20 anos de existência. O espetáculo esse ano acontece na Praça do Novo Milênio, a partir das 19h. O evento faz parte do calendário dos eventos da cidade de Guarabira, e também no do estado da Paraíba. O evento é idealizado e patrocinado pela Igreja Congregacional, mas também há o apoio da Prefeitura de Guarabira e instituições parceiras.

Segundo o Pastor Antônio Junior, membro da Igreja Congregacional, a cantata esse ano tem muitas novidades, como uma intérprete de libras durante todo o evento. O espetáculo contará a história do nascimento, vida e morte de Jesus Cristo. O membro também ressalta que o evento é um drama para todos os públicos, e não somente para as pessoas adeptas do cristianismo. O evento também poderá ser acompanhado por todas as mídias da TV Mídia a partir das 19h.