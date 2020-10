IFPB abre inscrições para mais de 550 vagas em cursos

Começa nesta quinta-feira (22), o período de inscrições para o Processo Seletivo Especial do Instituto Federal da Paraíba (IFPB). São mais de 550 vagas para transferência interna, externa, de polo, reingresso e ingresso de graduados.

As inscrições vão até 05 de novembro e são gratuitas.

Foi lançado o edital do Processo Seletivo Especial (PSE) para os Cursos Superiores de graduação do IFPB, com ingresso no segundo semestre letivo de 2020.

As inscrições serão realizadas exclusivamente mediante o preenchimento do formulário eletrônico disponibilizado no Portal do Estudante de 22 de outubro a 05 de novembro de 2020. O IFPB está ofertando 558 vagas distribuídas por cinco modalidades de ingresso: transferência interna; reingresso; transferência externa; ingresso de graduados e transferência de polo.

Acesse aqui o Edital

Ao se inscrever na seleção, o estudante precisa observar os requisitos de cada modalidade de ingresso e apresentar toda a documentação exigida pelo processo. Os campi ofertantes são: Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Guarabira, João Pessoa, Monteiro, Patos, Picuí, Princesa Isabel e Sousa.