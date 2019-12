Idoso morre asfixiado dentro da casa onde morava

Um idoso de 69 anos foi encontrado morto dentro da casa onde morava, nesta quarta-feira (25), no município de São Francisco, no Sertão da Paraíba. Segundo informações do delegado Ilamilton Simplício, a polícia trabalha com a hipótese de que o homem tenha sido vítima de um acidente doméstico.

O delegado informou que o idoso pode ter deixado um cigarro aceso que teria provocado o início das chamas no colchão em que ele dormia. A vítima ainda teria levantado da cama e tentado abrir a porta do quarto, mas não conseguiu e teria morrido asfixiado após inalar a fumaça espalhada pelo local.

O idoso morava com um caseiro que fazia companhia a ele. O profissional informou que os dois foram dormir por volta das 2h e que não ouviu pedidos de socorro e nem sentiu o cheiro da fumaça.

O acidente foi descoberto por volta das 5h quando um irmão da vítima chegou ao local. O corpo do idoso foi encaminhado para Núcleo de Medicina e Odontologia Legal de Patos, também no Sertão do estado.



G1