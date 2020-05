Idoso com 106 anos e outros cinco pacientes com Covid-19 recebem alta no Metropolitano

Seis pacientes internos no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita, receberam alta hospitalar, nessa terça-feira (5), após tratamento da Covid-19. Entre eles, João Emiliano, de 106 anos, que pôde ir para casa, após driblar os prognósticos, se recuperar e superar as complicações da Covid-19. Ele permaneceu sob os cuidados do complexo hospitalar do dia 28 de abril até essa terça-feira (5). No momento da alta, a coordenadora do Serviço Social da unidade de saúde, Carmem Meireles, expressou: “A cada plantão um desafio, uma batalha a enfrentar, mas hoje meu coração exalta de alegria pela oportunidade de acompanhar a alta desses pacientes. Que Deus nos ajude. Venceremos”. Também pertencente ao grupo de risco, a aposentada Maria José Neves, moradora da Associação Promocional do Ancião Dr. João Meira de Menezes (Aspan), em João Pessoa, também recebeu alta nessa terça-feira. A idosa de 81 anos deu entrada na unidade no último sábado (2), recebendo os cuidados da equipe de Enfermaria Covid e agora está recuperada da doença provocada pelo coronavírus. Para a irmã Selma Barbosa, colaboradora do abrigo de idosos (Aspan), o momento da alta de dona Maria José foi de imensa alegria. “Primeiramente agradecemos a Deus por tamanha benção, e depois a todos vocês, sem distinção, a minha gratidão pelo acolhimento, cuidados e tratamento. Estamos muito felizes em poder levar a Maria José de volta a nossa casa, bem de saúde e recuperada. Nos unimos em uma só prece diariamente pelos nossos residentes e por todos que estão na luta contra esse mal que assola o mundo inteiro”, comentou. O diretor geral do Hospital Metropolitano, Antônio Pedrosa, pontuou o empenho de toda equipe nos cuidados prestados aos pacientes. “Os nossos profissionais estão lutando e arriscando as próprias vidas para que o maior número possível de pessoas possam ser salvas. Estamos trabalhando com muita dedicação, dando o aporte que nossos pacientes precisam e seguindo todos os protocolos. Esperamos que essas histórias de superação seja uma constante no nosso dia a dia nesta batalha de cura de nossos pacientes”, ressaltou o diretor. SECOM