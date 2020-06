Idealizador do CONSIRES ao Transporte Universitário, legado de Zenóbio estará presente em todas as gerações

O prefeito de Guarabira Zenóbio Toscano sempre foi um homem visionário. A história de Guarabira não poderá ser contada sem antes pensar em sua figura pública.

Zenóbio deixa grandes heranças e legados para a cidade de Guarabira, o CONSIRES – Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos acabou com a problemática do lixão, levando mais qualidade de vida a todos os munícipes. Dentro desse projeto, destaca-se também a campanha de coleta de lixo seletiva, que traz oportunidade, dignidade e geração de emprego a quem vivia em um ambiente insalubre.

TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO – Realizar o sonho de estudar diversas oportunidades de cursos de ensino superior era difícil antes da ideia visionária do prefeito em disponibilizar, independente de classe econômica e social, o transporte universitário gratuito para João Pessoa, Campina Grande e outras cidades do Estado, ampliando a possibilidade dos guarabirenses a cursarem o nível superior com o curso que fosse de seu desejo diminuindo o custo de locomoção e estadia.

ARTE E CULTURA – É impossível pensar em todos os equipamentos culturais e áreas de lazer existentes no Município de Guarabira que não seja obra do prefeito Zenóbio. Transformou o antigo cinema em um teatro, criou praças, academias de saúde, idealizou o parque de eventos Poeta Ronaldo Cunha Lima e fez da Festa da Luz o orgulho de todos os guarabirenses, um evento de proporções gigantescas que não perde a nenhum grande evento do porte na Paraíba.

EDUCAÇÃO – Zenóbio foi o responsável pela construção da maioria das escolas públicas municipais existentes em Guarabira, sempre teve o cuidado de manter os seus espaços físicos adequados. Anteriormente, falamos do programa “Transporte Universitário”, Zenóbio também foi responsável pela implementação do antigo curso de magistério no Centro Educacional Osmar de Aquino. Como deputado lutou pelo curso de Direito no campus da UEPB de Guarabira, e pela criação de mais um curso durante o Governo Cássio Cunha Lima, que resultou na implementação do curso de Pedagogia.

Por esses e tantos outros feitos que será impossível lembrar neste momento de dor, Zenóbio deixa a vida para entrar na história de Guarabira, como os grandes homens e para sempre será lembrando por seus feitos e sua visão de gestor, de administrador e de político.

Quis o destino que terminasse sua vida pública e terrena como prefeito da cidade que tanto amou e tanto ajudou a se desenvolver. Como foi dito mais cedo ao noticiar esse trágico acontecimento no dia de hoje: o seu legado permanecerá para sempre em Guarabira como exemplo às nossas gerações futuras.

