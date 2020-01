Hospital Regional de Guarabira realiza mais de 71 mil atendimentos em 2019

O Hospital Regional de Guarabira realizou 71.738 atendimentos ambulatoriais no período de janeiro a dezembro de 2019, segundo relatório divulgado nesta semana. A unidade atende a cerca de 30 municípios da região polarizada por Guarabira e conta com 89 leitos, entre alojamento conjunto, clinica médica e cirúrgica, UTI, pediatria e atendimento ortopédico.



De acordo com o levantamento divulgado, foram realizados 3.148 partos entre normais e cesáreos, totalizando uma média de 262 nascimentos por mês no hospital. A unidade é reconhecida com o título de “Amigo da Criança” – renovado em 2019 – pela manutenção das ações de práticas facilitadoras da amamentação e diretrizes propostas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em conjunto com o Fundo das Nações Unidas (Unicef).



O relatório aponta ainda que foram realizadas 1.276 cirurgias (entre eletivas e de urgência) e 101.151exames clínicos. Para o diretor do hospital, Gilson Cândido, os números do relatório demonstram a importância da unidade para a região. “Concluímos o ano de 2019 com saldo positivo de investimentos e implantação de novos serviços, como o de ortopedia”, ressalta o diretor.



Em 2019, o Governo do Estado investiu mais de R$ 1 milhão em equipamentos no Hospital Regional de Guarabira, dentre eles foram entregues: um foco cirúrgico; um carro de anestesia; dois ventiladores; seis monitores multiparâmetros; oito camas Fawler (elétricas) e mesas para parto humanizado. De acordo com o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, este ano a unidade receberá outros investimentos. “Para 2020 está prevista uma reforma da unidade, com a ampliação da UTI Neonatal, entre outros serviços, considerando que é um hospital importante para a toda região do Brejo”, adianta o secretário.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook