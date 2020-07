Hospital inaugurado em 2018 em Cacimba de Dentro não está funcionando, diz CRM-PB

O Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) verificou que um hospital em Cacimba de Dentro, no Curimataú do estado, inaugurado em 2018, está sem funcionar. A constatação foi feita em uma fiscalização realizada nesta segunda-feira (27).

De acordo com a Secretaria de Saúde da Paraíba, o hospital foi construído e equipado pelo governo do Estado, mas passou para a responsabilidade do município no momento da entrega. De acordo com Nelinho Costa, prefeito de Cacimba de Dentro, está sendo feito um levantamento sobre a situação do hospital, mas a meta é que ele funcione a partir do final do ano.

Segundo o CRM-PB, a unidade tem mais de 1,7 mil m² e, quando foi inaugurada pelo governo da Paraíba em 2018, após um investimento de aproximadamente R$ 8 milhões, tinha dois respiradores, bloco cirúrgico completo, sala de radiografia com equipamentos e Central de Esterilização.

O CRM-PB também informou que a população de Cacimba de Dentro está sendo atendida no hospital municipal Isabel Moreira de Souza, que só teria um médico de plantão 24 horas, não possui respirador, não faz monitoração de pacientes com Covid-19, não tem laboratório especializado e nem realiza exame de imagens.

O CRM-PB informou que fará um relatório sobre a situação do hospital que será encaminhado aos gestores estaduais e municipais, além do Ministério Público.