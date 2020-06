Hospital de Mamanguape realiza ações para aumentar doações de leite humano

A retomada da rota domiciliar e a realização de uma campanha para acolher novas doadoras foram ações fundamentais para aumentar a doação de leite no Posto de Coleta de Leite Humano da Maternidade do Hospital Geral de Mamanguape, apesar da situação de pandemia do coronavírus. No entanto, ainda se faz necessário que as doações tenham um maior incremento para que a demanda seja atendida de forma satisfatória.



Com a chegada da Covid-19, enquanto o número de partos passou a crescer na Maternidade do Hospital Geral de Mamanguape, chegando a mais de 600 apenas nos primeiros cinco meses do ano, o número de doações de leite humano passou a cair consideravelmente. Foi observando esses números e considerando a importância do leite materno para os bebês, que a unidade de saúde fortaleceu algumas iniciativas como a visita à casa das doadoras, para que o cenário da doação fosse revertido.



Apenas duas semanas após a retomada da rota domiciliar e da campanha para acolher novas doadoras, o Posto de Coleta de Leite Humano localizado na unidade de saúde registrou, mesmo em meio a pandemia, um grande aumento da quantidade de leite doado. Assim, no mês de maio foram coletados 4.700 ml e outros 2.290 ml coletados nos três primeiros dias do mês de junho. Todo esse leite que é recebido no HGM segue para o Banco de Leite Anita Cabral, em João Pessoa, onde é processado e distribuído.



Para se ter uma ideia, um pote de leite materno pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia. Além disso, o leite doado aumenta as chances das crianças prematuras se recuperarem rapidamente e as protege de infecções, diarreias e alergias, o que é de grande valia considerando nosso cenário atual.



Amanda Priscilla, enfermeira responsável pelo Posto de Coleta, reforça que, apesar do aumento, a quantidade de doações continua baixa, e explica como as mulheres podem colaborar. “Para se tornar uma doadora, a mulher que está amamentando deve ligar para a recepção da nossa maternidade, através do número (83) 3292-9056, e demonstrar interesse. A equipe entrará em contato com a possível doadora e fará uma breve consultoria para tirar dúvidas e esclarecer alguns pontos. É importante reforçar que a doadora não pode apresentar sintomas da Covid-19 ou ter Sífilis, HIV e/ou Hepatite”, esclareceu.



Um dos fatores que levou ao aumento das doações foi o retorno da pois, por meio dela, a doadora não precisa se deslocar até a unidade de saúde, como acrescenta Daniel Gonçalves, diretor-geral do complexo hospitalar. “Sabendo das dificuldades do momento atual e de como elas refletiriam nas doações, retomamos o nosso projeto da Rota Domiciliar. Dessa forma, as doadoras cadastradas recebem em casa a visita de uma de nossas técnicas em Enfermagem, não tendo que sair de casa para realizar a doação”, disse o gestor.



Além das mulheres que amamentam, a população como um todo pode colaborar, doando potes de vidro com tampa plásticas, como os de café solúvel. Estes recipientes podem ser deixados na maternidade do HGM, onde serão esterilizados e em seguida utilizados para armazenar o leite coletado. SECOM