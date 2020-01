Homens armados invadem frigorifico e roubam R$ 700 em Guarabira

Às 19:15h na Avenida Rui Barbosa, Centro de Guarabira, Agreste paraibano, um frigorifico foi roubado. A Polícia Militar fazia rondas e abordagens, quando tomou conhecimento através de populares, que dois elementos, estando um deles armado com uma faca e o outro provavelmente com um revólver teriam invadido o estabelecimento “Pescado e Cia”, de onde roubaram aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais), em seguida se evadiram com destino ignorado.

Foram feitas diligências no intuito de recuperar o valor roubado e prender os acusados, porém ainda não foram localizados. As diligências continuam.