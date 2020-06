Homem transporta droga em sacola infantil e é preso em ônibus durante barreira sanitária em Alagoa Grande

Um homem foi preso na noite deste domingo (07) na cidade de Alagoa Grande, durante barreira sanitária realizada na entrada da cidade. Ele estava em um ônibus e foi abordado pela equipe de técnicos da Vigilância Sanitária, além de policiais civis da 8ª Seccional e policiais militares do 4º BPM, que fazem parte da barreira em várias cidades do interior do Estado.



“O passageiro do ônibus foi preso com nove tabletes e duas porções pequenas de uma substância semelhante à maconha que ele transportava dentro de uma bolsa infantil. As abordagens estão acontecendo com vistas a prevenir a disseminação do novo coronavírus”, informou o delegado Felipe Castellar.



O homem foi encaminhado à delegacia para o auto de prisão em flagrante delito por tráfico de drogas. Na barreira sanitária estiveram presentes policiais das guarnições do Comando do 4° BPM, Rádio Patrulha de Alagoa Grande e Alagoinha, do comandante 2ª Companhia, capitão Jones, do GTE (Grupo Tático Especial) e do delegado da 8ª Seccional de Polícia Civil, Felipe Castellar. secom