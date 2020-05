Homem é preso por violação de domicílio em Guarabira

Um homem foi preso por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na noite dessa terça-feira (26), na cidade de Guarabira, suspeito de violação de domicílio. A guarnição esteve no local informado e, ao chegar, manteve contato com a vítima, que relatou que estava na frente da sua residência quando apareceu um homem perguntando se ela tinha um aparelho de telefone celular para que ele pudesse fazer uma ligação. Achando estranho, a vítima e a esposa entraram na residência, momento no qual o suspeito, sem nenhuma permissão, também entrou na casa, afirmando que estava sendo perseguido.

Em seguida, o suspeito subiu para a casa do pavimento superior e, em seguida, foi para o telhado de outra residência, mas caiu e ficou ferido. Os policiais efetuaram a prisão dele e pediram o apoio do Corpo de Bombeiros para prestar atendimento. Logo após, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

EMBRIAGUEZ E DESORDEM – Em Pilões, a guarnição foi acionada, através da linha direta, informando que um homem embriagado estava causando desordem na residência da mãe. De imediato, os policiais foram até o local e mantiveram contato com a vítima, que informou que constantemente o filho ingeria bebida alcoólica e chegava em casa agressivo, xingando-a e quebrando os móveis dentro da residência. O suspeito, que tinha sido amarrado pelo irmão porque segundo ele, estaria muito agressivo, foi conduzido à delegacia.

SECOM