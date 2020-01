Homem é preso e revólver é apreendido por policiais do 4º BPM em Guarabira

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam um homem e com ele apreenderam, nesta quinta-feira (23), em Guarabira, um revólver calibre 32 com seis munições intactas. A guarnição comandada pelo cabo Klécio realizava rondas de rotina quando foi solicitada por algumas pessoas relatando que dois homens estavam discutindo e um deles portava uma arma de fogo. Os policiais realizaram diligências e conseguiram localizar o suspeito e, ao ser realizada a busca pessoal, foi encontrado com ele o revólver. Diante do flagrante do porte ilegal de arma de fogo, ele foi conduzido à delegacia.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Também em Guarabira, uma mulher entrou em contato com o Copom informando que saiu de sua residência e foi para a casa de sua genitora por estar sendo constantemente ameaçada pelo seu companheiro. Na manhã de hoje, segundo relato da vítima, ele teria feito novas ameaças. Os policiais se dirigiram ao local e conduziram as partes envolvidas para a delegacia.