Homem é esfaqueado no rosto após discutir com suspeito de dar ‘cantada’ em sua esposa

Um homem de 42 anos acabou ferido com golpes de faca após discutir com um suspeito de dar uma ‘cantada’ em sua esposa. O caso aconteceu nesta quarta-feira (25), na Zona Rural da cidade de Pilar, no Agreste paraibano.

Segundo informações, a vítima foi atingida no rosto com golpes de faca. Ele teve que ser socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa.

Apesar do susto, o homem não corre risco de morte.

A polícia foi acionada e segue em diligência para tentar elucidar o caso, mas até o fechamento desta matéria nenhum suspeito havia sido localizado e preso.

Da redação com Paraiba.com.br