O corpo de Jurandir, 65 anos, que trabalha como taxista na cidade de Guarabira, foi encontrado sem vida na tarde desta terça-feira (21), no sítio Maciel zona rural do município. De acordo com informações do agente de saúde Sérgio, Jurandir foi encontrado eletrocutado em uma cerca. Nesse momento a polícia e a ambulância do SAMU estão no local. Mais informações em instantes.

Jurandir é bastante conhecido no meio esportivo pois já foi presidente do clube São Caetano, de esporte amador.