Homem é assassinado e deixado dentro de um tambor na cidade de Solânea

O corpo de um homem foi encontrado morto, na tarde deste domingo (29/12), dentro de um tambor abandonado às margens da rodovia que interliga as cidades de Solânea e Cacimba de Dentro, no Curimatú paraibano.

Quem passava pela localidade se deparava com a cena do tambor à beira da rodovia. A curiosidade, portanto, terminou levando algumas pessoas até onde estava o tambor. Ao retirarem a tampa dele veio a grande surpresa: o corpo de um homem de cabeça para baixo já sem vida.

A vítima chegou a ser identificada apenas como Kiko, que seria residente no bairro Bela Vista, município de Solânea. No entanto, a polícia não confirmou a identificação do corpo.

