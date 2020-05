” Há necessidade de elevação dos salários dos servidores públicos da saúde que atuam na linha de frente do combate a COVID-19″ diz Raniery Paulino

Como forma de estimular a execução dos serviços dos servidores públicos da saúde, o deputado estadual Raniery Paulino, apresentou um Projeto de indicação ao Governador do Estado da Paraíba, com a necessidade de elevar os salários dos servidores que atuam na linha de frente do combate a COVID-19.

De acordo com a propositura e de conhecimento de todos, é que os salários dos servidores da saúde são muito baixos e as gratificações mais ainda. No entanto, o Secretário de Saúde estadual anunciou recentemente a importância de R$80,00 (oitenta reais) de insalubridade por mês, o que fez com que todas as categorias ficassem desanimadas com o tratamento oferecido.

Com isso, o parlamentar acredita que o PL visa adotar medidas importantes para os servidores da saúde que estão na linha de frente com riscos de vidas para salvar outras vidas.

” Alguns municípios brasileiros estão elevando os salários dos servidores da saúde que têm atuado na linha de frente do combate a COVID-19 como forma de estimular as atividades. Eu não posso fazer cara de paisagem quando, o Poder Executivo anuncia a importância de R$80,00 (oitenta reais) de insalubridade por mês, isso sim é uma ofensa aos que salvam vidas, por isso, apresentamos esse Projeto Indicativo para que o Governador do Estado da Paraíba valorize a categoria” afirmou Raniery.

Raniery, ainda criticou as condições de trabalho dos Profissionais de Saúde, cujo o risco de contagio é inevitável.

“Como agravante, os equipamentos de proteção individual (EPI’s) não são suficientes e, quando chegam aos hospitais, são de qualidade baixa, a exemplo dos capotes em TNT para os técnicos de enfermagem, cujos riscos de penetrar secreções de pacientes é praticamente inevitável. Aliás, há vídeos circulando na internet sobre a péssima qualidade dos equipamentos de proteção” criticou Raniery.

