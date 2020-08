Guaraná em Pó: Um Poderoso Energético Natural

O guaraná em pó, derivado do mesmo fruto que dá origem ao refrigerante, é consumido por suas propriedades estimulantes. A principal delas é a cafeína em alta concentração. É utilizado para combater o cansaço físico e mental. Por ser mais fraco do que os demais inibidores de sono e ser associado a propriedades naturais da fruta, costuma ser considerado inofensivo. O risco de dependência é baixo: quando ocorre, é devido à cafeína.

Este fruto, ao passar por processo de secagem, pode ser triturado, moído ou pilado, se transformando em um pó de aspecto marrom e sabor amargo. Este, que contém maiores concentrações de cafeína que o próprio café, também contém teobromina, esta de propriedades semelhantes às da cafeína, porém mais brandas.

Estimulando a liberação de dopamina e adrenalina na circulação sanguínea, o pó de guaraná é empregado para conferir vigor e retirar o sono, sendo amplamente utilizado por estudantes e profissionais que enfrentam grandes jornadas de trabalho. Previne também cãibras, enxaquecas, problemas gastrointestinais e até mesmo a arteriosclerose.

Propriedades do Guaraná em Pó

Uma série de substâncias, além da cafeína, compõem a semente do fruto. Entre elas estão:

Carboidratos, que correspondem a cerca de 60% do peso seco;

3% de fibras;

Potássio, fundamental no processo de contração muscular;

Fósforo, importante para a saúde de dentes e ossos e faz parte da membrana de células;

Ferro, essencial para o transporte de oxigênio e nutrientes pelos glóbulos vermelhos;

Vitamina A, essencial para a saúde ocular e a cicatrização de tecidos;

Vitamina B1, envolvida em reações do metabolismo energético;

Flavonoides, que auxiliam no controle e redução do colesterol LDL — o “colesterol ruim”;

Metilxantinas (como a cafeína, teobromina e teofilina), que demonstram efeito positivo sobre a capacidade concentração;

Polifenóis (catequina e epicatequina), compostos bioativos que são conhecidos pela grande capacidade antioxidante e atuam protegendo as células contra os radicais livres, responsáveis pelo processo de envelhecimento precoce.

Benefícios do Guaraná em Pó

1. Melhora o desempenho nos exercícios

O pós de guaraná aumenta a disposição e estado de alerta, o que gera uma maior dedicação na hora de se exercitar. Além disso, ele retarda a sensação de fadiga, especialmente em exercícios de longa duração, permitindo que uma maior dedicação e esforço no treino ou na competição.

2. Aumenta a concentração para estudar

Por conter cafeína e substâncias como teobromina e teofilina, o pó de guaraná ajuda a aumentar a concentração, o raciocínio e o estado de alerta para uma maior dedicação nos estudos e atenção durante provas. No entanto, é importante que o pó seja consumido apenas durante o dia, pois seu consumo durante a noite pode acarretar insônia.

3. Melhora o humor

O pó de guaraná estimula a produção dos hormônios dopamina e serotonina, que estão ligados ao aumento da sensação de bem-estar, melhorando o humor. Isso se deve tanto à presença de cafeína quanto ao seu alto teor de antioxidantes, que melhoram o funcionamento do sistema nervoso central.

4. Ajuda a controlar colesterol e triglicerídeos

O pó de guaraná é rico em flavonoides e saponinas, substâncias com forte poder antioxidante que ajudam a reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom, e alguns estudos mostram o seu benefício também no controle dos triglicerídeos. Além disso, ele é rico em pectina, uma fibra que estimula uma maior eliminação de gordura nas fezes, o que também ajuda reduzir o colesterol.

5. Ajuda a controlar o peso

O guaraná, assim como outros antioxidantes, como o resveratrol presente na uva e a vitamina C, tem efeitos no controle da entrada da glicose para dentro da célula, que é a primeira etapa para gente se tornar obeso. Ou seja, o guaraná ajuda a controlar o peso.

Outros Benefícios:

Estimula a renovação das células, mantendo a aparência sempre jovial e prolonga a vida.

Funciona como um energético natural proporciona mais energia e disposição.

Facilita a capacidade de concentração e raciocínio.

Ajuda diminuir o excesso de glicose e colesterol.

Age como um regulador intestinal.

Melhora enxaquecas e dores de cabeça em geral.

Age como um tônico revigorante e rejuvenescedor.

Quantidade Recomendada

Tomar uma colher de café (pequena) de guaraná em pó com um copo de água (ou sua bebida preferida) em jejum, de preferência pela manhã. Caso necessite de energia suplementar, tomar dose similar nas primeiras horas da tarde.

A concentração de cafeína presente no guaraná em pó pode ser até quatro vezes maior que a encontrada no café, fornecendo efeitos com duração média de seis horas.

Cuidado: Guaraná demais é um perigo, principalmente para quem tem insônia ou é hipertenso.

Efeitos colaterais se consumido em excesso

Insônia, nervosismo, taquicardia, palpitações e gastrite. Além disso, pode ocorrer dependência. Não são conhecidos riscos para a saúde ou efeitos colaterais com a administração correta das dosagens.

Onde Comprar?

O guaraná em pó pode ser encontrado em lojas de produtos naturais. Em alguns supermercados também pode ser encontrado da marca mãe terra. É difícil encontrar um guaraná de boa qualidade e que seja orgânico, caso esteja interessada, recomendo essa marca.