GUARABIRA: Sorteio de casas será dia 23/1 e Comissão divulga lista de não contemplados e prazo para recurso

A Prefeitura de Guarabira através da Comissão responsável pelo cadastro de candidatos das unidades habitacionais do Residencial Guarabira Park I, divulgou nessa quinta-feira (9/1) a data, horário e local, para a realização do sorteio da primeiras moradias, sendo o próximo dia 23 de janeiro, às 9h30, no Ginásio ‘O Zenobão’. E, após realizar visitações e analises, no que se refere as pessoas cadastradas, divulgou no Diário Oficial do Município, a listagem dos nomes não contemplados ao sorteio das respectivas residências.

Veja a lista clicando aqui

Ainda de acordo com o comunicado da comissão, os candidatos não contemplados, que resolverem solicitar recursos, deverão comparecer ao Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, entre os dias 13 e 17 de janeiro, das 8h às 12h ou das 14h às 17h – munidos dos seguintes documentos: RG e CPF.