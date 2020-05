GUARABIRA: SOBE PARA 10 O NÚMERO DE INFECTADOS POR CORONAVÍRUS

Atualização Covid-19 | 01/05

Paraíba supera marca de mil casos de Covid-19

Em 24h foram registrados 108 novos casos e sete óbitos pelo novo Coronavírus.

Casos Confirmados: 1034

Casos Descartados: 1831

Óbitos Confirmados: 74

Casos Recuperados: 177

Até esta sexta, 01 de maio, a Paraíba tem 1034 casos confirmados, 108 a mais que o último balanço publicado. Destes, 74, infelizmente, faleceram e 177 já se recuperaram, segundo informações das Secretarias Municipais de Saúde. Outros 1.831 casos investigados já foram descartados para Covid-19. Dos 370 leitos de UTI previstos no plano de Contingência para Coronavírus, 171 já estão ativos, 42% deles ocupados.

Os casos confirmados estão em 61 municípios paraibanos:

Alagoa Grande (2); Alagoa Nova (1); Alhandra (4); Araçagi (1); Areia (1); Barra de São Miguel (1); Bayeux (39); Bom Jesus (1); Boqueirão (1); Brejo do Cruz (1); Caaporã (3); Cabedelo (29); Caiçara (1); Cajazeiras (13); Campina Grande (53); Casserengue (1); Catingueira (1); Conde (16); Congo (1); Coremas (1); Coxixola (2); Cruz do Espírito Santo (3); Esperança (2); Guarabira (10); Gurinhem (1); Igaracy (1); Imaculada (1); Itabaiana (2); Itapororoca (4); João Pessoa (614); Junco do Seridó (3); Lagoa Seca (3); Lucena (4); Mamanguape (1); Mari (1); Marizópolis (3); Monteiro (1); Patos (21); Pedras de Fogo (6); Pilar (1); Pilõezinhos (1); Pitimbu (1); Pombal (2); Princesa Isabel (1); Queimadas (2); Riachão do Poço (1); Riacho dos Cavalos (1); Rio Tinto (4); Santa Helena (1); Santa Rita (96); São Bento (4); São João do Rio do Peixe (15); São José de Espinharas (1); São José de Piranhas (1); São José do Bonfim (1); Sapé (28); Serra Branca (1); Serra Redonda (1); Sousa (12); Taperoá (2); Umbuzeiro (3)

7 óbitos confirmados foram notificados:

Homem, idoso, 71 anos, início dos sintomas em 21/04, como comorbidade tinha insufuciência cardíaca, residia em Santa Rita, estava em hospital público, óbito no dia 29/04.

Homem, adulto, 39 anos, início dos sintomas em 22/04, sem comorbidade registrada, residia em João Pessoa, estava em hospital público, óbito no dia 29/04.

Homem, adulto, 57 anos, início dos sintomas em 15/04. Era portador de diabetes e doença cardiovascular. Residia em Santa Rita, estava em hospital público, óbito ocorrido no dia 30/04.

Homem, idoso,95 anos, início dos sintomas em 26/04, com comorbidades, hipertenso, cardiopata e com sequelas de AVC, residia em Umbuzeiro, estava em hospital público, óbito no dia 27/04.

Homem, idoso, 83 anos, início dos sintomas em 22/04, com comorbidade diabetes, residia em João Pessoa, estava em hospital público, óbito no dia 30/04.

Homem, adulto, 39 anos, início dos sintomas em 19/04, sem comorbidade registrada, residia em João Pessoa, estava em hospital público, óbito no dia 30/04.

Homem, idoso, 80 anos, início dos sintomas em 19/04, sem comorbidade registrada, residia em São Bento, estava em hospital público, óbito no dia 01/05.

Os dados epidemiológicos e de ocupação de leitos podem ser acompanhados em paraiba.pb.gov.br/coronavirus

