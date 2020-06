GUARABIRA SE DESPEDE DO SEU GRANDE ADMINISTRADOR ZENÓBIO TOSCANO

Uma história de muitas lutas e conquistas chega ao fim neste domingo, dia 14, com o falecimento do político e administrador, Zenóbio Toscano, que sofreu mais um AVC, dessa vez hemorrágico, interrompendo seu trabalho à frente da Prefeitura de Guarabira, cidade essa que o acolheu como filho.

Desde maio de 2019, que Zenóbio Toscano estava licenciado da Prefeitura de Guarabira, em virtude de um AVC. Passando o vice, Marcus Diogo (PSDB) a assumir a gestão municipal, mas nunca deixou de acompanhar o trabalho do interino, sempre dando suas sugestões para o trabalho se manter no ritmo, levando o desenvolvimento que a Rainha do Brejo merece.

O povo guarabirense reconhece seu trabalho aos longos dos anos, e Dr. Zenóbio, como é mais chamado pela população, é reconhecido como o melhor prefeito que Guarabira já teve, pois sempre buscou melhorar a infraestrutura da cidade, promovendo o desenvolvimento comercial da mesma.

Ao ser anunciado oficialmente a morte do prefeito por seus familiares, o interino Marcus Diogo decretou luto de 8 dias no município, como foi publicado na mídias oficiais da Prefeitura e as suas particulares.

BIOGRAFIA – Nascido em 04 de setembro de 1945 no município de Ingá-PB, Zenóbio Toscano de Oliveira, filho de Edvardo Toscano de Oliveira e Maria do Carmo Torres Toscano, casou-se com Maria Hailéa Araújo Toscano, com quem teve quatro filhos (Vanina, Daniela, Thiago e Camila), formou-se em Engenharia Civil, mas viveu boa parte de sua vida na esfera política exercendo cargo de prefeito e deputado, além de outras funções públicas.

CARREIRA POLÍTICA – Zenóbio Toscano de Oliveira iniciou sua carreira política em 1982, quando foi eleito prefeito de Guarabira. Cargo esse que voltou a ser ocupado de 2012 até esse ano. Foi eleito deputado estadual em 1990, 1994, 1998, 2002 e 2006.

Em 2001 Zenóbio Toscano deixa o PMDB (hoje MDB) e filia-se ao PSDB, partido que permaneceu até hoje. Ele também exerceu outros cargos públicos, como: secretário estadual de Infra-Estrutura no governo de Ronaldo Cunha Lima e Presidente da Companhia Paraibana de Gás em 2011 no governo de Ricardo Coutinho.

