Guarabira registra seu primeiro óbito por Covid-19

A cidade de Guarabira, Agreste paraibano registra seu primeiro óbito por COVID-19. Trata-se da paciente Dona Dora, moradora do bairro do Cordeiro, com cerca de 80 anos.

Ela estava internada desde a semana passada no Hospital Clementino Fraga em João Pessoa. O bairro do Cordeiro é o bairro com maior número de pessoas infectadas com Coronavírus, de acordo com as informações do boletim epidemiológico do município.



De acordo com o boletim epidemiológico do Estado, Guarabira é o sexto município com maior número de casos de Covid-19, com 145 pessoas positivadas.