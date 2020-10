Guarabira: obras do Complexo Municipal de Saúde são iniciadas no bairro do Nordeste

Foto: Reprodução / WhatsApp.

Um dia histórico para Guarabira. Foram dadas início, nesta terça-feira (27), as obras de construção do Complexo Municipal de Saúde, no bairro do Nordeste – o único da Paraíba. São 4.844,58m² de área construída à serviço da população guarabirense.

O complexo, que vai homenagear o Prefeito João de Farias Pimentel Filho, está sendo implantado no espaço do antigo CAIC, e contará com a junção de todas as atividades disponíveis da Secretaria Municipal de Saúde, tendo como objetivo melhorar os serviços e ampliar o número de atendimentos de saúde no município. Serão disponíveis os serviços de Fisioterapia, Epidemiologia, SAMU, Centro da Visão, Centro de Especialidades Odontológicas, Policlínica Infantil, Núcleo Especializado da Saúde da Família, entre outros – em um único local, mais amplo e confortável.

A obra é construída com recursos próprios do município, orçada no montante de R$ 3.555.463,69. E será executada pela empresa Aguiar & Aguiar Construções Ltda.

Complexo Municipal de Saúde Prefeito João de Farias Pimentel Filho – Ações na íntegra da Secretaria Municipal com sua criação: