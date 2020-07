Guarabira: membros das oposições, insatisfeitos, podem anunciar adesão à Marcus Diôgo nos próximos dias

Após a tão badalada notícia da aliança política entre os grupos do governador João Azevedo (Cidadania) e do ex-governador Roberto Paulino (MDB), a redação do Portalmidia, recebeu a informação de que nas próximas horas O grupo toscano, que tem como candidato a reeleição o prefeito Marcos Diogo (PSDB) vai receber adesões de membros da oposição, que não estão nada satisfeitos com a tal aliança e o gelo que vem recebendo dos grupos que ainda fazem parte.

E por falar em aliança entre o grupo de JA e RP, diga-se de passagem, nos últimos tempos, desde a última campanha pra governador que trocam farpas e acusações, daquelas de deixar qualquer eleitor de queixo caído. Por isso muitos estão vendo com desconfiança e estranheza essa junção. Qual será o discurso do deputado Raniery Paulino?, que até ontem era o líder da oposição na ALPB, e metralhava a gestão do governador João Azevedo. Ele, por diversas vezes em entrevistas à imprensa da Paraíba fazia questão de dizer que o governador João Azevedo tinha participação e ligação direta com a operação Calvário, operação essa que levou Ricardo Coutinho e secretários de sua gestão, para a cadeia.

A operação Calvário desmascarou o grupo do ex-governador Ricardo Coutinho, acusado de chefiar o maior escândalo de corrupção da história política da Paraíba, como bem disse Raniery por diversas vezes.