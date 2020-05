Guarabira: Marcus anuncia coletiva para destacar medidas adotadas pela Prefeitura nos últimos dias

Em virtude do grande número de ações desenvolvida pela Prefeitura de Guarabira nos últimos dias e também de algumas notícias falsas que circulam nas redes sociais, onde muitos se aproveitam para causar pânico à população e considerando ainda o cenário atual causado pelo novo coronavírus (COVID-19) no município, o prefeito em exercício Marcus Diogo, convidou a imprensa local e da região para uma coletiva que será realizada no auditório da Secretaria de Saúde na manhã desta segunda-feira, 4 de maio.