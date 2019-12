Guarabira FM emite nota de pesar pelo falecimento de Paulo Costa

*NOTA:*

É com profundo pesar que a Rádio Guarabira FM, filiada do Sistema Correio de Comunicação, comunica o falecimento do seu diretor o radialista *Paulo Costa Terto* (57 anos), ocorrido nesta segunda-feira (23), às 18h, na Clínica Santa Inês, em Guarabira.

Ao mesmo tempo comunica que o *velório acontece em sua residência, no Sítio Canafístula de Sertãozinho*. E o seu sepultamento *ocorrerá às 16h desta terça-feira (24) em Pilõezinhos*, sua terra natal.

Paulo Costa fez parte do quadro de comunicadores de Guarabira e região, dirigiu a Rádio Tabajara, em João Pessoa, chegando a assessorar o governador José Targino Maranhão. Em seu retorno profissional para Guarabira ajudou a montar a Rádio Guarabira FM, onde trabalhou nos últimos 16 anos.

Brilhou como narrador esportivo, narrou Copas do Mundo. Contou sua história no livro “A trajetória de um radialista”. Se destacou como cantor de brega e, recentemente, como cantor religioso. Foi pregador da palavra de Deus.

Com insuficiência cardíaca partiu para o plano celestial.

Aos familiares, amigos e admiradores, nossos sentimentos na certeza de que “é morrendo que se vive para a vida eterna”, conforme o próprio Paulo Costa costumava repetir em suas reflexões.