GUARABIRA: Começa nesta segunda-feira (6) o cadastramento para o transporte universitário

Começa a partir de sta segunda-feira (6) 0 cadastramento para o transporte universitário, programa pioneiro implantado na gestão do prefeito Zenóbio Toscano (afastado das funções por problemas de saúde), na cidade de Guarabira, Agreste paraibano. O aviso do inicio do cadastramento foi feito pelo prefeito em exercício Marcus Diogo, através do seu perfil no instagram:

