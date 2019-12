Grupo de idosos De Bem com a Vida realiza o III Festival de Dança Riquezas da Cultura Nordestina em Guarabira

Na tarde da última quarta-feira (17), a Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher realizou o III Festival de Dança Riquezas da Cultura Nordestina no Teatro Geraldo Alverga. O evento é protagonizado pelo Grupo de Idosos De Bem com a vida, com o tema cultura nordestina, e especial homenageando o artista guarabirense Artur Neto.