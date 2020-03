Governo lança edital para artistas impossibilitados de fazer apresentação

Considerando a necessidade do isolamento domiciliar diante da pandemia de coronavírus (Covid-19), o Governo do Estado, por meio da Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc), lança o edital ‘Meu Espaço’. O projeto visa proporcionar cultura, arte, entretenimento e atividades formativas para a população que se encontra em quarentena, além de beneficiar mais de 70 artistas de diversas áreas impossibilitados de fazer apresentações por causa da pandemia. O lançamento ocorre, na próxima terça-feira (31), às 10h, durante transmissão ao vivo pelo perfil da Funesc no Instagram.

O objetivo do projeto é apoiar artistas atingidos pela impossibilidade de se apresentar em espaços que promovem atividades culturais como teatros, casas de shows, praças, restaurantes e bares. Todos os detalhes sobre o edital estarão disponíveis através das redes sociais e site da Funesc (www.funesc.pb.gov.br). Após o lançamento, as pessoas interessadas já poderão se inscrever online.

“A ideia surgiu para incentivar artistas a produzirem programação virtual que poderá ser acompanhada pelo público através das redes sociais”, destaca Nézia Gomes, presidente da Funesc. “Trata-se, sobretudo, de um projeto de incentivo à prevenção do Covid-19, reforçando a importância do isolamento domiciliar com atividades culturais e artísticas preservando também a saúde mental da população”, completa Raisa Agra, vice-presidente da Funesc.

Os shows, apresentações artísticas e atividades formativas serão transmitidos 100% online, oferecendo opção para quem está em casa e garantindo remuneração aos artistas, durante o período de isolamento domiciliar.

ACESSORIA