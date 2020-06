Governo instala câmeras termográficas em 22 municípios paraibanos

Para o enfrentamento e a prevenção da Covid-19, o Governo da Paraíba já está usando a tecnologia de alta precisão para medir a temperatura corpórea das pessoas em 22 municípios do Estado, incluindo todas as regiões. O objetivo é medir a temperatura das pessoas, visando oferecer um ambiente de circulação mais seguro no combate também preventivo ao novo coronavírus como mais uma das ações estratégicas do Governo.

As 12 câmeras termográficas fixas já foram instaladas e estão em pleno funcionamento nas repartições públicas enquanto as outras 10 câmeras móveis entregues aos municípios. As repartições já estão fazendo uso desses equipamentos para a leitura da temperatura de pele de 30 pessoas simultaneamente. As fixas foram instaladas em repartições como hospitais, policlínicas, centro de distribuição de medicamentos e em cadeias públicas. O equipamento tem tecnologia para emitir alertas em caso de pessoas com temperatura febril onde as câmeras foram instaladas.



Novo sistema traz modernização e amplitude – A instalação das câmeras termográficas em locais públicos faz parte de um novo sistema de modernização do Governo da Paraíba nas áreas de segurança e fiscalização, por monitoramento de áreas públicas de todo o Estado, via câmeras filmadoras (videomonitoramento), iniciado em abril deste ano. O projeto de modernização é composto por 1.600 câmeras em 1.200 pontos pré-definidos por critério da segurança pública. É um projeto completo de modernização previsto para conclusão em até 36 meses, mas diante da urgência e do contexto de pandemia da Covid-19 no Estado, houve a inclusão de 22 câmeras fixas e móveis termográficas, de forma imediata.

O Governo da Paraíba já capacitou os servidores públicos para o uso e monitoramento das câmeras de calor e das telas das 12 fixas, como também das 10 móveis. Todos os equipamentos já foram entregues e instalados aos municípios e estão disponíveis para o pleno funcionamento.

As câmeras fixas estão instaladas em 12 municípios: João Pessoa, Santa Rita, Bayeux, Cabedelo; Campina Grande, Santa Luzia, Patos, Sousa, Catolé do Rocha, Pombal, Uiraúna e Cajazeiras. E câmeras móveis entregues em outras 10 cidades. (Veja o quadro abaixo com a lista completa dos 22 municípios que receberam as câmeras termográficas fixas e móveis).

Além de câmeras termográficas em pontos fixos públicos do Estado, outras 10 câmeras móveis portáteis completam esse projeto inicial do novo sistema de modernização de segurança do Estado. O modelo das câmeras portáteis é a Handheld. Esse modelo é projetado para detectar temperatura elevada com alta precisão em tempo real de locais públicos, mas também esses modelos emitem alertas em casos de suspeita de alta temperatura. A bateria é capaz de suportar até 8 horas de funcionamento contínuo. Já as câmeras fixas estão distribuídas nas principais cidades da Paraíba e interligadas ao CIOP na Capital João Pessoa, via fibra óptica, para armazenamento e monitoramento das imagens. A tecnologia termográfica é da empresa Hikvision.

Uma tecnologia de ponta para isolar pessoas – As câmeras termográficas medem com precisão as temperaturas que estejam na faixa deixa de 30°C a 45°C (graus Celsius). Graças à alta precisão de medição, a câmara pode ser usada para detectar pessoas em estado febril com elevada temperatura corporal ou de outras infecções que causam um aumento de temperatura. Um dos principais sintomas ou um dos mais comuns da Covid-19 é o aumento da temperatura ou o estado febril. Esse tipo de solução será ideal para isolar essas pessoas com alta temperatura e que estejam se deslocando nesses espaços públicos e, assim, evitar a possível disseminação do novo coronavírus.

Até 30 pessoas simultaneamente – Uma das medidas preventivas recomendadas por protocolos seguidos pelo Estado é medir a temperatura de um grande número de pessoas num curto período de tempo e em espaços de aglomeração, como, por exemplo, repartições públicas, aeroportos, escolas, hospitais, empresas, lojas, prisões, shoppings, etc.. Assim que as pessoas passam pelo raio das câmeras, elas fazem uma procura automaticamente por várias áreas do corpo das pessoas e medem a temperatura em fração de segundos de até 30 pessoas simultaneamente.

Avaliando por vídeos de dia e noite – Enfim, as câmeras de imagem térmica ou de calor serão mais um complemento tecnológico ideal na prevenção da Covid-19 no Estado da Paraíba tanto para a monitorização visual na luz visível, que é refletida e na radiação infravermelha próxima, mas, sobretudo, no isolamento instantâneo de pessoas suspeitas. Os avaliadores farão monitoramento por telas analógicas ou IP para saber identificar o reconhecimento correto das pessoas febris, tanto durante o dia como a noite, com o uso de iluminadores infravermelhos. A temperatura é identificada nas telas do monitor de forma individual.

Para celebrar o novo sistema de modernização por vídeomonitoramento, o Governo do Estado da Paraíba celebrou um “Termo de acordo de benefício fiscal” com base em convênio autorizado pelo Confaz.

VEJA A LISTA COMPLETA DAS CIDADES E LOCAIS DE INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS

CIDADES COM

TERMOGRÁFICAS

LOCAIS INSTALADOS JOÃO PESSOA (fixa) CEDMEX SANTA RITA CEDMEX BAYEUX (fixa) CADEIA PÚBLICA DE BAYEUX CABEDELO (fixa) HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PE ALFREDO BARBOSA CATOLÉ DO ROCHA (fixa) CEDMEX POMBAL (fixa) CEDMEX/HOSPITAL REGIONAL SEN.RUY CARNEIRO CAMPINA GRANDE (fixa) CEDMEX SANTA LUZIA (fixa) HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA LUZIA UIRAÚNA (fixa) HOSPITAL MENINO JESUS PATOS (fixa) CEDMEX SOUSA (fixa) CEDMEX CAJAZEIRAS (fixa) CEDMEX BAÍA DA TRAIÇÃO (móvel) UBS DR ANTÔNIO PALITOT MAMANGUAPE (móvel) HOSPITAL GERAL DE MAMANGUAPE ( HGM) CAAPORÃ (móvel) HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA ALHANDRA (móvel) HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. PITIMBU (móvel) POLICLÍNICA DALVINA SOARES ITABAIANA (móvel) CEDMEX GUARABIRA (móvel) CEDMEX BAÍA DA TRAIÇÃO (móvel) CEDMEX CONGO (móvel) CENTRO DE SAÚDE (ANTIGO HOSPITAL) PIANCÓ (móvel) CEDMEX

SECOM