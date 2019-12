Governo firma acordo e médicos cooperados retomam atividades no Hospital de Trauma de João Pessoa

Em reunião realizada no final da manhã deste domingo (29), entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, direção do Hospital de Trauma e médicos da Cooperativa dos Neurocirurgiões, Neurologistas e Cirurgiões Vasculares do Estado da Paraíba (Neurovasc), foi decidido o retorno dos plantões de forma imediata. O hospital está sob a gestão direta da Secretaria Estadual da Saúde desde sábado (28), após o fim do contrato com a Organização Social que administrava a unidade, e, mesmo com a paralisação dos médicos cooperados, manteve os atendimentos à população paraibana.

O secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, avaliou que prevaleceu o bom senso. “No final da manhã chegamos a uma solução, pois o Governo do Estado sempre teve interesse em resolver este impasse. Os médicos serão contratados nos mesmos moldes de antes, por um período de 180 dias, e assumimos o compromisso de ajudá-los por meio da Procuradoria a resolver a questão dos salários atrasados. Com isso, as especialidades que paralisaram os atendimentos retornam às atividades imediatamente”, explicou.

O presidente da Neurovac, Alécio Barcelos, ressaltou que o acordo está firmado. “Somos parceiros no atendimento à população paraibana, e agora estamos com a segurança que o Governo do Estado está do nosso lado para nos ajudar”, afirmou.

O secretário explicou ainda que cerca de 40 pacientes foram transferidos para o Hospital Metropolitano, que deu suporte aos atendimentos realizados no Trauma, e as transferências permanecem acontecendo até que o fluxo seja completamente normalizado.