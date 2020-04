Governo distribui primeiro lote de testes rápidos de covid-19 para 36 municípios a partir desta sexta-feira

A Secretaria de Estado da Saúde começa a distribuir os testes rápidos da covid-19 para a população nesta sexta-feira (24) em 36 municípios paraibanos. Ao todo, foram adquiridos com recursos próprios 310 mil testes, que chegarão em lotes – neste primeiro, que chegou na última quarta-feira (22), são 20 mil (6% do total). Os testes rápidos serão utilizados nas pessoas a partir do 8° dia do início de sintomas de síndrome gripal (febre, tosse seca, dor de garganta, dor no corpo) e ofertados nos serviços de saúde do Estado.



“O teste rápido é um modelo de triagem. Não um teste confirmatório. Ele pode indicar se a pessoa está infectada ou recuperada da infecção. Trata-se de uma ferramenta que funciona como auxílio no diagnóstico de infecções primárias e secundárias pelo novo coronavírus. Existem limitações, pois o caso suspeito deve esperar um período mínimo de oito dias para que o sistema imunológico possa produzir anticorpos em quantidade suficiente para ser detectado pelo teste. Se o teste rápido apresentar o resultado positivo, o ideal é confirmar com o exame PCR”, explicou o secretário executivo de Gestão de Redes de Saúde, Daniel Beltrammi.



Os testes rápidos serão distribuídos em serviços estaduais e municipais para testagem do público-alvo mantendo o fluxo de registro das informações via sistemas oficiais. Todo caso com teste reagente deverá ser informado ao Estado de forma imediata. Neste primeiro bloco de testagem, a Vigilância Epidemiológica vai trabalhar com as unidades sentinelas, a exemplo das UPAs, que é onde costumam chegar mais casos de síndrome gripal.



“Vamos testar os 223 municípios, porém, neste primeiro lote, vamos concentrar os esforços na região que tem mais de 80% dos casos da covid-19 na Paraíba: João Pessoa, Santa Rita, Cabedelo, Bayeux. A intenção é ampliar a testagem quando os próximos lotes chegarem”, informou a secretária executiva da Saúde, Renata Nóbrega.



Renata explicou, ainda, que, neste primeiro momento, a estratégia é captar mais casos em todas as regiões de Saúde. “Em João Pessoa, de acordo com a pactuação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a SES, a proposta é priorizar o banco de pessoas que já fez contato através dos números telefônicos da SMS ou através das Unidades de Saúde da Família. Serão disponibilizadas 30 equipes para retornar a essas solicitações e avaliar a necessidade de fazer a testagem”, afirmou. A mesma estratégia da capital deve ser usada em Campina Grande, por meio dos serviços de referência.



Na 2ª Gerência Regional de Saúde (GRS), a referência para os testes rápidos será a UPA de Guarabira. Na 3ª GRS os testes rápidos serão realizados no Hospital Municipal de Esperança, no Centro de Testagem de Esperança e no Hospital Municipal de Areia. Na 4ª GRS a oferta dos testes rápidos será no Centro de Testagem de Cuité, Centro Testagem de Picuí e Hospital Regional de Picuí.



Na 5ª GRS teremos o Hospital de Sumé, Hospital de Serra Branca, UPA de Monteiro. 6ª Hospital Regional de Patos ou UPA de Patos e Hospital Sinhá Carneiro, em Santa Luzia. 7ª GRS: Piancó, Conceição, Hospital Regional de Itaporanga. 8ª GRS: Hospital Regional de Catolé, Hospital Municipal de São Bento, Hospital Municipal de Brejo do Cruz. 9ª GRS: UPA de Cajazeiras, Posto de Testagem Uiraúna, Hospital Municipal de São José de Piranhas. 11ª GRS: Hospital de Princesa Isabel, Hospital Municipal de Princesa Isabel, Hospital Municipal de Água Branca e Hospital Municipal de Juru. 12ª GRS: UPA de Ingá, Hospital Municipal de Pedras de Fogo, Posto de Testagem de Itabaiana. 13ª GRS: Pombal Hospital Regional de Pombal, UPA de Pombal, Hospital Municipal de Paulista. 14ª GRS: Posto de Testagem de Mamanguape, Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Regional.15ª GRS: Hospital Regional de Queimadas, Hospital Municipal de Aroeiras, Hospital Municipal de Boqueirão. 16ª GRS: Hospital Geral de Taperoá e Hospital Municipal de Soledade. secom