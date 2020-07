Governo disponibiliza aplicativo com dados patrocinados para alunos e professores da Rede Estadual 

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e tecnologia, disponibilizou, nesta segunda-feira (6), para smarthphones o Aplicativo Paraíba Educa, com pacote de dados gratuito para estudantes e professores da Rede Estadual de Ensino da Paraíba. O aplicativo faz parte das ferramentas de ensino remoto disponibilizadas durante a suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia do novo coronavírus. A Secretaria fez contrato com quatro operadoras de telefonia para garantir que os estudantes paraibanos acessem os conteúdos do Regime Especial de Ensino sem nenhum custo. No aplicativo é disponibilizado o acesso à sala de aula do Google Classroom, ao site Paraíba Educa e ao sistema Saber. O governador João Azevêdo comentou, durante o programa Fala Governador, que a Paraíba implementou vários processos tecnológicos para garantir que os alunos assistam aulas on-line durante a pandemia. “Mas nós identificamos que chegamos a praticamente 90% da rede, porém 10% dos estudantes não tinham acesso a todas as informações. Então, fizemos um convênio com a TV Assembleia e já estamos disponibilizando aulas através da TV aberta, isso permite que os alunos possam assistir às aulas. Esses investimentos que estamos fazendo na TV Paraíba Educa e no lançamento do aplicativo Paraíba Educa permite uma maior interação e eu fico extremamente feliz, porque isso faz com que a educação chegue ao maior número possível de estudantes”, ressaltou. O governador adiantou que essa experiência de ensino a distância implantada pelo Governo do Estado está sendo repassada para 150 municípios da Paraíba. “Estamos transferindo essa forma de fazer esse ensino on-line para que os municípios possam também utilizá-la no dia a dia de cada local”, disse João Azevêdo. Como usar o aplicativo – Para baixar o aplicativo Paraíba Educa basta ir à Play Store em um smartphone com versão Android, digitar Paraíba Educa na busca, selecionar e baixar. Para acessar o conteúdo é só usar o mesmo login e senha que alunos e professores cadastraram na plataforma Paraíba Educa. Para quem não tem nenhum acesso a smartphone ou computador, a escola está entregando as atividades impressas. SECOM