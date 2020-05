Governo convoca mais de 300 profissionais para atuar no atendimento às vítimas do coronavírus

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), está convocando profissionais para atuar no combate ao coronavírus. As convocações foram publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira (27) e se referem à 1ª convocação do Processo Seletivo Simplificado, com edital publicado em 12 de maio, e a 18ª Chamada Pública do edital publicado em 24 de março.

A publicação traz o nome de 318 profissionais da área de saúde que irão atuar em João Pessoa, Santa Rita, Campina Grande, Cjazeiras, Princesa Isabel, Pombal, Piancó e Patos. De acordo com a publicação, os candidatos devem comparecer aos serviços de saúde para os quais foram alocados portando os documentos exigidos no edital até o dia 28 de maio.

O secretário executivo de Gestão da Rede de Unidades de Saúde, Daniel Beltrammi, destaca que o Estado tem se empenhado no combate ao coronavírus, com decretos e ações como a aquisição de respiradores e a ampliação da Rede Hospitalar. Só nos últimos cinco dias foram abertos 43 novos leitos, sendo 10 deles de UTI. Mas ele alerta que, para operar todas essas ações, é necessário a presença de profissionais de saúde. “Nesse momento, vale a pena lembrar que uma medida protetiva muito importante é a possibilidade das escalas terem mais profissionais da área de saúde, para que as pessoas não entrem em exaustão tendo que repetir múltiplas escalas de trabalho ao longo da semana”, observa.

A publicação do Diário Oficial desta quarta-feira também traz a lista da 10ª convocação do Processo Seletivo Simplificado com o nome de mais quatro psicólogos selecionados para trabalhar no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires.

