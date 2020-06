Governo cancela realização dos Jogos Escolares e Paraescolares na Paraíba por causa da Covid-19

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), determinou o cancelamento da edição de 2020 dos Jogos Escolares e Paraescolares da Paraíba, devido à pandemia do novo coronavírus. A medida está alinhada com a decisão do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), que, nessa terça-feira (23), comunicou oficialmente aos estados que não haveria a realização dos Jogos Escolares da Juventude, prevista para novembro deste ano, tendo em vista o risco de contágio em ambiente sem controle direto do COB e Confederações (transporte aéreo/terrestre, hotéis, centro comerciais, etc), além da diferença entre situações de cada Estado em relação ao impacto da pandemia, como a incerteza do retorno das aulas presenciais.



O secretário executivo de Esporte e Lazer, José Marco, explicou que na Paraíba os jogos contam com cerca de 20 mil atletas na faixa etária de 12 a 17 anos e são realizados nas 14 regiões, e ainda a etapa estadual, que reúne as escolas campeãs de cada região, na qual ganham a vaga para a etapa nacional, organizada pelo COB, e agora devidamente cancelada. “A equipe técnica da Sejel tinha todo o planejamento, mas com a covid-19, que se espalhou pelo mundo e aqui na Paraíba não está sendo diferente, o Governo do Estado não poderia tomar outra atitude, assim como fez o COB e vários outros estados. Nesse momento delicado, a grande preocupação é a saúde de cada paraibano”, disse.



O Governo do Estado é responsável por arcar os Jogos Escolares e Paraescolares, cujo investimento em 2019 girou em torno de R$ 2 milhões e ainda as passagens aéreas para os que representaram a Paraíba nos Jogos da Juventude, que ocorreram em Blumenau (SC) e nas Paralimpíadas Escolares, que foram na cidade de São Paulo. “Este ano, ainda não tinha a sede definida da etapa nacional, mas, agora, é momento de compreensão e de salvar vidas. Que em 2021 possamos fazer com que os Jogos Escolares e Paraescolares possam movimentar novamente o nosso calendário esportivo”, concluiu o secretário.



Paralimpíadas Escolares – Assim como os Jogos Escolares da Juventude, as Paralimpíadas Escolares, esta organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), também cancelou a edição de 2020, por conta da Covid-19. SECOM