Governador lamenta morte de Genival Matias e decreta luto oficial de três dias

O governador João Azevêdo lamentou, com profundo pesar, a morte prematura do vice-presidente da Assembleia Legislativa, Genival Matias, ocorrida neste domingo (19). O chefe do executivo paraibano decretou, ainda, luto oficial de três dias.

Além da política, Genival Matias de Oliveira Filho também tinha atuação destacada no ramo da mineração e da construção civil. Foi do pai, o juiz federal Genival Matias, que ele herdou a paixão pela política, tornando-se deputado estadual em 2010, sendo reeleito em 2014 e chegou ao seu terceiro mandato na Casa de Epitácio Pessoa. Além de membro da Mesa Diretora na atual legislatura, Genival Matias também fazia parte da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência e era o presidente estadual do Avante.

“Que neste momento de luto e tristeza, Deus possa confortar sua família e aliviar a dor de todos os que gozaram do seu convívio”, lamentou João Azevêdo.