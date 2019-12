Gervásio manifesta em nota apoio e solidariedade aos presos na Operação Calvário

NOTA

Em virtude da Operação realizada hoje na Paraíba, manifestamos nosso apoio e solidariedade ao ex-governador Ricardo Coutinho, à prefeita do Conde, Márcia Lucena, às deputadas Estela Bezerra, Cida Ramos e aos demais companheiros de partido citados na decisão.

O Governo da Paraíba, sob o comando do ex-governador Ricardo Coutinho, transformou todas as regiões do Estado. Criou políticas públicas que reduziram a desigualdade social, a criminalidade, deu voz e vez aos menos favorecidos. Foi o responsável por inúmeras realizações que dignificaram a vida de milhões de paraibanos e paraibanas.

Acreditamos no trabalho sério das instituições, defendemos o amplo direito de defesa, o respeito às pessoas, ao legado e à história de cada um.

Gervásio Maia

Deputado Federal – PSB