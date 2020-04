Funcionário de loja é baleado por assaltante em Guarabira

Por volta das 13hrs na Avenida Padre Inácio de Almeida, Centro, Guarabira-PB, o COPOM recebeu ligação anônima informando que 01 indivíduo de capacete teria entrado no Empório dos Móveis e tentou efetuar um roubo, porém os funcionários perceberam e tentaram correr, sendo que um dos mesmos foi alvejado no ombro direito, que foi rapidamente socorrido por terceiros para o hospital regional, no que, após intervenção médica foi liberado.

Várias viaturas efetuaram diligências no intuito de prender o agressor, porém até o momento o mesmo não fora localizado. Em contato com o proprietário do estabelecimento comercial, o mesmo relatou que nada fora subtraído do local.