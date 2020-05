Frente Brasil Popular emite nota de repúdio ao prefeito de por reabertura do comércio de Guarabira

GUARABIRA ESTÁ EXPOSTA! Diante do grande aumento da contaminação de pessoas pelo Covid-19 no município de Guarabira/PB, causado pela pandemia. Com um terrível agravante especifico deste município: o fato de estar em desacordo com as orientações propostas pela OMS – Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, especialistas (infectologistas, pneumologistas e outro.), além do decreto do governo do estado da Paraíba que defende como ÚNICA forma de conter a velocidade da contaminação, o ISOLAMENTO SOCIAL e ainda reforça que o abandono das medidas de ISOLAMENTO SOCIAL só devem ser realizadas APÓS as transmissões do Covid-19 estarem sob controle. Seguem estas orientações países e estados brasileiros que têm o cuidado com o povo e a vida como principio fundamental dos seus governos. Por tudo isso, o movimento popular e sindical, entidades, partidos políticos e demais representantes da sociedade civil organizada vêm através desta nota expressar para toda a população guarabirense e da região, o REPUDIO e DENUNCIAR a postura adotada pelo gestor em exercício do município de Guarabira/PB, que determinou no Decreto Municipal nº 77, de 17 de abril de 2020, a reabertura do comércio local, com tímidas e insignificantes medidas para conter o avanço do processo de contaminação pela população. Tal postura teve como consequência uma explosão de casos confirmados na cidade. Com a incidência até o dia 04 de maio de 2020, de 24 casos, cujo início se deu com dois casos no dia 23 de abril de 2020, conforme boletins expedidos pela própria Secretaria Municipal de Saúde. Foram apenas 10 dias para os números apresentarem cifras assustadoras com um aumento de mais de 200% ( Duzentos por cento). E dessa maneira, onde a situação vai chegar? O povo de Guarabira merece ter o direito de passar por essa crise sanitária com o mínimo de sofrimento e com o máximo de respeito. Não aceitamos outra opção. Basta, o mundo testemunhar as terríveis e desastrosas experiências há bem pouco tempo, por incompetência de seus gestores nas cidades de Milão, na Itália e de NY, nos EUA.

O momento é crítico, o SUS se torna insuficiente para comportar a tamanha demanda. As organizações aqui representadas cobram do gestor do município que, em caráter de URGÊNCIA, sejam tomadas medidas que assegurem à população de Guarabira um nível aceitável de segurança com a saúde no enfrentamento à pandemia. Com relação a vidas não se brinca de gestão, com relação a vidas se tomam posturas e decisões sérias e responsáveis.

Exigimos:

 Sejam respeitadas as orientações das autoridades sanitárias e da

Organização Mundial de Saúde – OMS;

 Medidas administrativas que garantam o ISOLAMENTO SOCIAL –

fechamento do comércio / distância mínima entre os indivíduos garantida e assegurada;

 Medidas de acolhimento às populações em estado de vulnerabilidade

social;

 Orientação ostensiva a toda população sobre medidas de higiene –

desinfecção e uso de máscaras;

 Seguimento do Decreto Estadual n° 40.217 de 02 de maio de 2020.

 Alinhamento com os serviços de saúde SUS / Secretaria Estadual da

Saúde e demais autoridades sanitárias para garantir testes para todos e

tratamento adequado a quem necessitar.

A VIDA EM PRIMEIRO LUGAR!

FICA EM CASA, GUARABIRA!

